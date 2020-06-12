أرمينيا تعلن تمديد حالة الطوارئ لمكافحة كورونا حتى 13 يوليو





أعلنت أرمينيا، الجمعة، أنها مددت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 13 يوليو المقبل مع تواصل الزيادة في الإصابات اليومية.





ورغم تمديد حالة الطوارئ، عاودت جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا العمل منذ إعادة فتح الشركات والأعمال في أوائل مايو لمنع انهيارها، فيما فرضت الحكومة استخدام الكمامة في الأماكن العامة في محاولة للحد من انتشار الفيروس.





وقال نائب رئيس الوزراء تيجران أفينيان الأسبوع الماضي إن الحكومة عقدت العزم على إعادة الرحلات الجوية الدولية اعتبارا من منتصف يوليو لمساعدة صناعة السياحة.





وسجلت أرمينيا، البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، 15281 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد و258 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة، وهي الأشد تضررا بالمرض في منطقة جنوب القوقاز.





هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.





كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



