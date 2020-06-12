الاتحاد الأوروبي يحذر: أزمة الصحة بسبب كورونا لم تنته بعد

حذرت كبير مسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، من أن أزمة الصحة العامة التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد في أوروبا لم تنته بعد، وحثت الحكومات على التزام اليقظة والمضي قدما في اختبار وتتبع السكان.





وقالت مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، وزراء الصحة بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الفيديو: "هذا ليس خلفنا بعد. يجب أن نكون يقظين"، وسط مخاوف من تصاعد جديد في الإصابات مع قيام دول الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح الأعمال والحدود تدريجيًا وبعد احتجاجات حاشدة في الأيام الأخيرة عبر القارة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وكشف خبراء الصحة بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن خطر حدوث موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد كبيرة بما يكفي لتتطلب إعادة فرض عمليات الإغلاق الأوروبية متوسط إلى مرتفع، ويعتمد على التخفيف التدريجي للقيود وكيف يلتزم الناس بها.





وقالت مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أندريا عمون، في بيان مصاحب للتقييم: "الوباء لم ينته".





وأضافت، أنه في حين أن هناك اتجاهات متناقصة من عدوى فيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا، فلا تزال هناك حاجة إلى جهود للحد من انتشار المرض.





وأردفت: "من المهم الامتثال للتوصيات المتعلقة بالإبعاد الجسدي والحفاظ على مستويات عالية من نظافة اليدين وآداب الجهاز التنفسي. مساهمة الجميع تحدث فرقا."