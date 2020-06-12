ارتفاع جديد في أسعار الذهب المحلي اليوم الجمعة 12-6-2020

ارتفعت أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية وسط خسائر كبيرة لأسواق الأسهم العالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد وتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي السلبية.





وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 888 جنيها, و21 نحو 777 جنيها, وعيار 18 نحو 666 جنيها, وسعر جنيه الذهب نحو 6216 جنيها بارتفاع بلغ 24 جنيها".





وعالميا.. صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنحو 0.0.7% إلى 1741.10 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 2 يونيو الجاري عند 1744.36 دولار للأوقية في وقت سابق.. وزاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.42% عند 1734.89 دولار للأوقية.





واستبعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتجاه إلى رفع معدل الفائدة حتى نهاية عام 2022, وسط توقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 6.5% هذا العام.





وحقق الذهب الفوري أكبر ارتفاع يومي في النسبة المئوية في أكثر من شهر, وذلك يوم الأربعاء الماضي عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد.. وارتفع الذهب بنحو 20% منذ أن لامس أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1450.98 دولار في 16 مارس الماضي. يشار إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تميل إلى دعم الذهب, الذي يعتبر ملاذا آمنا ضد التضخم وخسائر العملة.











ومن جانب أخر: أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







