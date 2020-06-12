تهاجم المعارضين.. تويتر تحذف ألاف الحسابات المضللة المدعومة من تركيا ودول أخرى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة " تويتر" عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، عن اكتشاف ثلاث شبكات تضليل رئيسية مدعومة من ثلاث دول تدعم أجندتها الإعلامية وتهاجم المعارضين.

وكشفت تويتر أن الشبكات الثلاث التي تم اكتشافها تضم ألاف الحسابات المضللة والتي تديرها كل من الصين وروسيا وتركيا بغرض الترويج لأجندتها الإعلامية ومهاجمة المعارضين.

وكانت الشبكة المدعومة من الدولة الصينية أكبر شبكة من الشبكات الثلاثة، حيث قالت شركة تويتر أنه تم اكتشاف 1،152 حساب مدعوم من روسيا و7،340 حسابًا مدعوم من الحكومة التركية و23،750 حسابًا للصين.

وقال تويتر: "من بين حوالي 150 ألف حساب، لم يكن لدى الغالبية عدد متابعين يذكر أو لم يكن لديهم أي عدد من المتابعين وتم تصميمها بشكل استراتيجي لتضخيم مقاييس الظهور بشكل مصطنع والتفاعل مع الحسابات الأساسية". 

ولم تكشف تويتر عن جميع الحسابات البالغ عددها 150.000 بناءً على نصيحة الباحثين.

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