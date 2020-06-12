الأمم المتحدة تأسف لتحرك "ترامب" ضد المحكمة الجنائية الدولية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعرب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أسفه لتأثير العقوبات الأمريكية التي أمر بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المحاكمات والتحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: "يجب حماية استقلالها".

وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف: "يجب ضمان استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل حتى تتمكن من البت في الأمور دون أي تأثير أو تحريض أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل غير مباشر، مباشر أو غير مباشر، من أي ربع أو لأي أسباب"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وأسرهم لهم الحق في الإنصاف والحقيقة."

وقد قامت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بانتقاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض عقوبات على عدد من مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية على صلة بتحقيقات بحق مواطنين أمريكيين.

وأصدر أندريا براسوف، نائبة مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن، بيان طالب فيه الدول التي تدعم العدالة الدولية بالتدخل فى الأمر، قال فيه: " هجمات الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية تعتبر محاولة لمنع الضحايا، أكان ذلك في أفغانستان أو في إسرائيل أو في فلسطين، من الحصول على العدالة".

وقال كبيرة المستشارين لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، ليز إيفنسون، أن الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات على المسؤولين بالمحكمة الجنائية لمجرد أدائهم وظيفتهم المهنية، وهي مقاضاة مرتكبي جرائم حرب.

وأضافت إيفنسون: "ازدراء إدارة ترامب للنظام القانوني الدولي شيء لا يختلف فيه اثنان. إذ يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الإيحاء بأن مثل هذا التخويف لن ينجح".

وأمر "ترامب" يوم الخميس بفرض عقوبات أمريكية اقتصادية وعقوبات على السفر ضد موظفي المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها والتي شاركت في التحقيق في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.


أخبار تهمك

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ يوم

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم صفقتين موليكا وسيرينو

منذ أقل من ساعة

تعرف على أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

10:15 ص

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

12:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم