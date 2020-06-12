الأمم المتحدة تأسف لتحرك "ترامب" ضد المحكمة الجنائية الدولية

أعرب مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن أسفه لتأثير العقوبات الأمريكية التي أمر بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على المحاكمات والتحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: "يجب حماية استقلالها".





وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف: "يجب ضمان استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل حتى تتمكن من البت في الأمور دون أي تأثير أو تحريض أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل غير مباشر، مباشر أو غير مباشر، من أي ربع أو لأي أسباب"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وأسرهم لهم الحق في الإنصاف والحقيقة."





وقد قامت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، بانتقاد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض عقوبات على عدد من مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية على صلة بتحقيقات بحق مواطنين أمريكيين.





وأصدر أندريا براسوف، نائبة مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن، بيان طالب فيه الدول التي تدعم العدالة الدولية بالتدخل فى الأمر، قال فيه: " هجمات الولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية تعتبر محاولة لمنع الضحايا، أكان ذلك في أفغانستان أو في إسرائيل أو في فلسطين، من الحصول على العدالة".





وقال كبيرة المستشارين لبرنامج العدالة الدولية في المنظمة، ليز إيفنسون، أن الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات على المسؤولين بالمحكمة الجنائية لمجرد أدائهم وظيفتهم المهنية، وهي مقاضاة مرتكبي جرائم حرب.





وأضافت إيفنسون: "ازدراء إدارة ترامب للنظام القانوني الدولي شيء لا يختلف فيه اثنان. إذ يتعين على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الإيحاء بأن مثل هذا التخويف لن ينجح".





وأمر "ترامب" يوم الخميس بفرض عقوبات أمريكية اقتصادية وعقوبات على السفر ضد موظفي المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها والتي شاركت في التحقيق في ما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.



