2 مليون ريال مكافآت في حال فوز النصر بلقب الدوري السعودي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:17 م
النصر السعودي
النصر السعودي
وكالات

رصد عبد العزيز بغلف صاحب العضوية الذهبية في قائمة نادي النصر السعودي، مكافآت تصل إلى مليوني ريال سعودي في حال فوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وجاء ذلك عقب إعلان الاتحاد السعودي للعبة استئناف منافسات الدوري في الرابع من أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر بغلف عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"حيث صدر قرار اتحاد الكرة، باستمرار الدوري، مهر البطولة لنجوم النصر، مليوني ريال مكافآت خاصة، حال تحقيقهم اللقب".

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها على الإنترنت اليوم الجمعة إلى أن بغلف كان قد قدم دعما لإدارة ناديه هذا الموسم يقدر بسبعة ملايين ونصف المليون ريال، فيما بلغ إجمالي دعمه في الفترة الماضية 21 مليونا.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 45 نقطة وبفارق ست نقاط خلف الهلال المتصدر، ويلتقي الفريقان بعضهما البعض في مباراة مرتقبة في الجولة الثالثة والعشرين، التي سينطلق من خلالها الدوري بعد التوقف.

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