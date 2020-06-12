تعرف على أخر تطورات صفقة انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة

أشارت تقارير صحفية، عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وارتبط إسم برشلونة بالتعاقد مع الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة، لكن الصفقة متوققه على مطالب النيراتزوري.





وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن مسؤولي إنتر ميلان موافقون على رحيل لاوتارو إلى برشلونة، ولكن بشرط وحيد وهو دفع العملاق الكتالوني الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، والمقدر نحو 111 مليون يورو.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تصريحات ماروتا المدير التنفيذي لإنتر كانت لخداع برشلونة، والضغط على النادي الإسباني من أجل الإسراع ودفع المبلغ.





وتابعت الصحيفة، أن البند الموجود في عقد لاوتارو مستمر حتى 15 يوليو وليس يوم 7 مثلما قال ماروتا، والذي حاول التفاوض مع وسائل الإعلام، لترويج رسائل معينة لإجبار برشلونة على سرعة التعاقد.





وأشارت الصحيفة، أنه من المتوقع حدوث الصفقة عن طريق دفع برشلونة 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إدراج جونيور فيربو في صفقة تبادلية مع إنتر ميلان، من أجل ضم لاوتارو مارتينيز



