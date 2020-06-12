"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطى
أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية" مقيم بمنطقة الوراق) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة إمبابة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (16 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1،920 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول ).

ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وإتخاذه من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 720 جرام – 45 كيس لمخدر الآيس وزنت 150 جرام، مبلغ مالي).

ضبط أحد العناصر الإجرامية ("له معلومات جنائية" مقيم بدائرة شرطة ثان أكتوبر) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته (طبنجة معدلة عيار 9مم – 200 لفافة لمخدر الهيروين وزنت 300 جرام - مبلغ مالي – ميزن حساس).

ضبط أحد الأشخاص (مقيم مركز شرطة أوسيم) لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة زراعية كائنة بدائرة المركز وبحوزته (239 لفافة تحوى لمخدر الشادو وزنت جميعها 200 جرام – فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات بيع المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالى:

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة
"الداخلية" تضبط 4 من تجار المخدرات في الجيزة

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