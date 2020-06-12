مواعيد الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:11 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
عبد القادر عرابي
أشار تقرير صحفي فرنسي، عن استقرار اللجنة التنفيذية بالإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على مواعيد المباريات والأدوار المتبقية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لشكل البطولة حتى النهاية.

ووفقاً لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن بطولة دوري أبطال أوروبا ستعود للحياة مرة أخرى يوم 3 أغسطس المقبل.

وسيتم لعب المباريات المتبقية من لقاءات العودة لدور الـ16 في الفترة من 3 حتى 10 أعسطس، وهي مباريات مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، يوفنتوس ضد ليون، برشلونة ضد نابولي، وبايرن ميونخ ضد تشيلسي.

كما من المرجح أن تقام مباريات ربع نهائي البطولة يوم 12 أغسطس المقبل من مباراة واحدة دون ذهاب وعودة.
كما ستجرى لقائي نصف النهائي من مباراة واحدة أيضاً، وذلك يوم15 أغسطس، على أن تجرى مباريات ربع النهائي ونصف النهائي في دولة واحدة دون جماهير.

وتقرر إقامة المباراة النهائية يوم 23 أغسطس عند الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت القاهرة، في مدينة لشبونة.

وكشف التقرير، أن الإتحاد الأوروبي قد يقيم المباراة النهائية في مدينة فرانكفورت الألمانية، ويدرس وجود بعض الجماهير.

وسيصدر الإتحاد الأوروبي القرارات النهائية يوم الأربعاء المقبل 17 يوليو، خلال الإجتماع الذي ستعقده اللجنة التنفيذية.

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