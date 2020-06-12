شريف منير يعيد نشر صور بناته مرة ثانية.. ويؤكد: "اللي هيتعدى حدوده هحبسه"

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:09 م
شريف منير
شريف منير
أعاد الفنان شريف منير، أمس الخميس الموافق 11/6/2020، عبر حسابه الشخصي لموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر صورة لإبنتيه فريدة وكاميليا مرة أخرى، وذلك بعد حذفها بسبب التعليقات المسيئة من الجمهور، موضحًا أنه سيتخذ إجراء قانوني حال تكرار ذلك مرة أخرى.

وكتب شريف منير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "أنا إمبارح نزلت صورة بناتي (الصغيرين) ولقيت تعليقات من ناس سافلة ومريضة .. جرحوني وجرحوا بناتي .. وتحت ضغط من بناتي ووالدتهم .. طلبوا مني أمسح الصورة.. فمسحتها"، مضيفًا: "لكن أنا نزلتها تاني لان شوية الهمج المتخلفين دول مش هما إللي هيحددوا أنشر إيه و ما أنشرش إيه .. وأي حد هيكون على أي صفحة تخصني .. لو تعدى حدوده .. هتاخد الإجراء القانوني ضده .. اللي بيوصل للسجن أحياناً".

شريف منير عبر انستجرام


وعبّر شريف منير عن استيائه الشديد من التعليقات والتنمر على صورة بناته فريدة وكاميليا التي نشرها عبر موقع "إنستجرام"، ليضطر لحذفها، قائلًا: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير .. بعد مانزلت صورة بناتي .. فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة .. وشوفت تعليقات من ناس مرضى .. وقليلى الرباية .. وجرحوا بناتى وجرحونى .. فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا .. حسبنا الله ونعم الوكيل".

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، مساء أمس الخميس، معلقًا عليها: "فريدة شريف منير اللى قاعدة .. كاميليا شريف منير اللى نايمة .. تصوير: كاميليا شريف منير".

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