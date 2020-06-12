أستاذ وبائيات بأمريكا يكشف الموعد المتوقع لظهور لقاح كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إبراهيم أديب، أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن، إن متوسط مدة تطوير اللقاح لأي مرض تتراوح ما بين 10 إلى 15 عام، لافتا إلى أن أقصر مدة تم تطوير فيها لقاح كان لمرض الغدة النكافية واستغرق 4 سنوات.

وأشار "الحداد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الجهود تتضافر في حال الأوبئة، منوها بأن هناك 100 لقاح تحت التجربة، و10 لقاحات منهم وصلوا لمرحلة التجارب السريرية، و6 منهم يعتبروا لقاحات واعدة.

وأضاف أستاذ الوبائيات واللقاحات بجامعة واشنطن، أن هناك تفاؤل حذر بالوصول إلى لقاح قريبا، حيث هناك توقعات أن يتم الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا مع بداية العام المقبل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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