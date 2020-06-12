نجم الأهلي يحسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز

الجمعة 12/يونيو/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من الرحيل إلى صفوف بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، في التعاقد مع عمار حمدي نجم القلعة الحمراء والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأبدى عمار حمدي، رفضه الانتقال إلى صفوف بيراميدز في الوقت الحالي، وتمسكه بالعودة للنادي الأهلي، أو الانتقال إلى صفوف الاتحاد السكندري، بالموسم الجديد.

ويرغب حمدي، في العودة إلى صفوف زعيم الثغر مرة أخرى، خاصةً أنه تألق بين صفوفه، وأكد أكثر من مرة سعيه للعودة إليه.

وتأتي رغبة حمدي، في عدم اللعب لبيراميدز خوفًا من الجلوس على دكة البدلاء، وهو عكس ما سيجده في الاتحاد خاصةً أنه يسعى للمشاركة أساسيًا من أجل خوض أولمبياد طوكيو المقبلة.

ومن المنتظر أن يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، موقفه من عودة اللاعب أو إستمرار إعارته، فور انتهاء إجازته إلى سويسرا والتي تستمر لمدة 10 أيام.

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