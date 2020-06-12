ضبط شخص بالمنيا لقيامه بتزوير شهادات التخرج بالكليات

ضبط رجال الأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير شهادات التخرج منسوب صدورها لبعض الكليات.





وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية، خاصةً شهادات التخرج المنسوب صدورها للجامعات المصرية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك النشاط المؤثم.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كارنيه عضوية منسوب لإحدى النقابات "مزور"- هاتف محمول بفحصه تبين إحتواءه على العديد من شهادات التخرج المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية وجميعها تحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد عبارة عن 13 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجامعات ومعاهد مختلفة- بيان نجاح للشهادة الإعدادية خالى البيانات ومعد للتزوير) وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو الوارد بالتحريات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



