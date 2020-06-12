12 شائعة × 7 أيام.. تعرف عليهم

عدة شائعات انتشرت خلال الأسبوع المنصرم أدى إلى إثارة الجدل بين الرأي العام، ما أدى إلى خروج الحكومة وكشف حقيقتها من خلال التواصل مع الوزرات المختلفة من أجل تقدم المعلومات الصحيحة للرأي العام.





وفيما يلي ترصد "الفجر" كافة الشائعات التي ردت عليها الحكومة في النقاط الأتية:





- وزارة العدل نفت ما تردد من أنباء بشأن إيقاف عقود الزواج لمدة عام بدايةً من يوليو القادم، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن واستمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران بمكاتبهم الخاصة، على أن يتم مراعاة عدم التجمعات.





- وزارة التموين نفت زيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض، مُؤكدةً أن أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، يتراوح ما بين 7 لـ 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه.





- مجلس الوزراء نفى سماح الحكومة للأندية الرياضية بممارسة نشاطها الرياضي بدءًا من يوم 15 يونيو الجاري، مؤكدا أن القرار الخاص بالمؤسسات الرياضية لا يتضمن عودة النشاط الرياضي، ولكن يتضمن فقط السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي اشتراكات الأعضاء، اعتبارًا من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها خلال هذه الفترة دون ممارسة النشاط الرياضي.

- هيئة الدواء نفت وجود عجز بالمواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية تأثرًا بأزمة كورونا، مُؤكدةً أنه على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء.





- وزارة التربية والتعليم نفت ما تردد من أنباء بشأن الاكتفاء بتقديم مشروعات بحثية للمواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة، مُؤكدةً أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع سيتم أداؤها بنظام البوكليت من المنزل، حيث سيتسلم الطلاب البوكليت الخاص بتلك المواد، والإجابة عليها بالمنزل، على أن تُسلم للمدرسة التابع لها الطالب في الموعد المقرر.





- وزارة الصحة نفت ما تردد من أنباء حول التصريح للمعامل والمستشفيات الخاصة بفصل بلازما المتعافين من كورونا، مُوضحةً أنه قد تم تخصيص عدد محدد من مراكز الدم على مستوى الجمهورية لسحب بلازما المتعافين.





- الصحة نفت ما تردد من أنباء بشأن بيع مراكز الدم الإقليمية بلازما المتعافين من كورونا بمقابل مادي، مُوضحةً أن مراكز الدم الإقليمية المخصصة لاستقبال بلازما المتعافين تقوم بإجراء عمليات فحص وتحليل دقيقة للبلازما المسحوبة للتأكد من سلامتها، تمهيدًا لحقن مصابي كورونا خاصةً الحالات الحرجة بشكل مجاني دون أي مقابل مادي.





- وزارة الصحة نفت أيضا ما تردد من أنباء حول توقف المستشفيات الحكومية عن استقبال الحالات الطارئة للانشغال بأزمة كورونا.





- الصحة نفت ما تردد من أنباء حول عدم توافر أدوية البروتوكول العلاجي للمخالطين والمصابين بفيروس كورونا أثناء العزل المنزلي.





- وزارة الصحة نفت ما تردد من أنباء بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا.





- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نفى تحصين صندوق مصر السيادي ضد الرقابة، مؤكدة الصندوق السيادي يخضع للرقابة بشقيها المالي والقانوني، كما يتم مراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات.





- وزارة السياحة والآثار نفت ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي رسائل للترويج عن رحلات حج مجانية مقدمة من وزارة السياحة.



