فايلر يحسم مصير نجم الأهلي المعار

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تواصل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف الجونة، مع سامي قمصان مدرب الفريق، خلال الساعات الماضية.



وجاء اتصالات الطرفين، لرغبة توفيق في معرفة موقف السويسري رينيه فايلر المدير من عودته مرة أخرى للتتش، أو الاستمرار خارجه.



وأكد قمصان خلال حديثه مع اللاعب، أنه يعد واحد من ضمن اهتمامات الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لتدعيم خط الوسط بالموسم الجديد.



وأوضح توفيق خلال تواصله مع النادي الأهلي، أنه يمتلك عدد من العروض للرحيل إليها بالموسم الجديد، ويرغب في حسم مصيره قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.



ويرغب سموحة، في التعاقد مع توفيق خلال الموسم المقبل، بجانب عدد من العروض أبرزها سعي الجونة للاحتفاظ بلاعبه لمدة موسم آخر.



وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة النادي الأهلي في إستعادة لاعبه مرة أخرى لتدعيم خط الوسط، في ظل تأكد رحيل حسام عاشور نهاية الموسم الجاري.