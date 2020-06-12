وائل كفوري: أزمة الكورونا تسببت في زيادة وزني

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري، مساء أمس الخميس، حفله الغنائي والذى تم تقديمه بشكل "أون لاين"، تحت شعار "مكملين معاكم"، وذلك ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف"، من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد أجرى كفوي لقاء على هامش الحفل، وتحدث عن تأثير أزمة فيروس كورونا عليه وقال "الأزمة لم تؤثر علي كثيرًا، لأن عدد خروجاتي يتم عدها على الأصابع، وقضيت وقت الحجر المنزلي في ممارسة الرياضة والأكل ولذلك زاد وزني.

وتألق أمير الرومانسية وائل كفوري خلال الحفل بحضوره اللافت، وصدح بصوته مقدمًا عدد كبير من أغنياته المميزة منها، سألونى، بحبك أنا كتير، لو حبنا غلطة، وغيرها من الأغانى الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائي، بالإضافة إلى عزفه على العود أثناء غنائه أغنية "دق باب البيت" للفنان القدير الراحل وديع الصافى.


وكان كفورى قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع "يوتيوب" وحققت نجاحًا كبيرًا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي.

يذكر أن الأغنية من كلمات منير بوعساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

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