محافظ الفيوم يناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما لصالح المرضى

بدأت محافظة الفيوم، التواصل مع المتعافين من فيروس "كورونا المستجد"، الذين تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع ببلازما الدم لصالح المرضى لمساعدتهم على التماثل للشفاء.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أجرى ااتصالًا هاتفيًا مع الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة للتنسيق لإتاحة جهاز فصل البلازما داخل المركز الاقليمي لنقل الدم بالفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، لافتًا أن التبرع خاضع للشروط الصحية الآمنة.





وأكد محافظ الفيوم، أن التبرع ببلازما الدم يُعد عملا قوميا وإنسانيا نبيلا يجب على جميع المتعافين الذين تنطبق عليهم الشروط التحلي به لصالح المرضى والمصابين الآخرين.





وناشد، كافة المتعافين من فيروس كورونا المستجد على البلاد ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية الراغبين في التبرع التواصل مع المحافظة عبر رقم الواتس آب 01551572155، مشيرًا أن المحافظة ستوفر وسيلة الانتقال مجهزة لنقلهم لمكان التبرع وإعادتهم مرة أخرى.



