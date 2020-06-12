محافظ الفيوم يناشد المتعافين من كورونا بالتبرع بالبلازما لصالح المرضى

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:17 ص
بوابة الفجر
بدأت محافظة الفيوم، التواصل مع المتعافين من فيروس "كورونا المستجد"، الذين تنطبق عليهم الشروط الصحية للتبرع ببلازما الدم لصالح المرضى لمساعدتهم على التماثل للشفاء.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أجرى ااتصالًا هاتفيًا مع الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة للتنسيق لإتاحة جهاز فصل البلازما داخل المركز الاقليمي لنقل الدم بالفيوم، وذلك في إطار جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، لافتًا أن التبرع خاضع للشروط الصحية الآمنة.

وأكد محافظ الفيوم، أن التبرع ببلازما الدم يُعد عملا قوميا وإنسانيا نبيلا يجب على جميع المتعافين الذين تنطبق عليهم الشروط التحلي به لصالح المرضى والمصابين الآخرين.

وناشد، كافة المتعافين من فيروس كورونا المستجد على البلاد ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية الراغبين في التبرع التواصل مع المحافظة عبر رقم الواتس آب 01551572155، مشيرًا أن المحافظة ستوفر وسيلة الانتقال مجهزة لنقلهم لمكان التبرع وإعادتهم مرة أخرى.

تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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