اليوم.. رحلة شاقة تنتظر فايلر للعودة إلى بلاده

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
يغادر اليوم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مصر متوجها إلى بلاده لقضاء إجازة سريعة يطمئن خلالها على أسرته ومن ثم يعود لمصر.

وينتظر فايلر رحلة شاقه حتى يصل إلى سويسرا في ظل توقف حركة الطيران حيث من المقرر أن يتوجه المدير الفني للأهلي إلي الغردقه ومنها يستقل طائرة لألمانيا ومن ألمانيا يستقل قطار لكي يصل إلي سويسرا.

ومنح مجلس النادي الأهلي، الضوء الأخضر إلى المدير الفني للرحيل إلى بلاده وقضاء إجازة لمدة 10 أيام للإطمئنان على إسرته، عقب فتح خطوط المجال الجوي.

ويعيش العالم حاليًا حالة من الركود في كل شئ سواء بالأنشطة الرياضية أو خلافها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى غلق جميع المطارات.

ولم يغادر فايلر، إلى بلاده منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بسبب انتشار الأزمة الصعبة في الوقت الحالي، على أن يسافر عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

ويأتي سفر فايلر، من أجل الاطمئنان على إسرته، بالإضافة إلى الحصول على رأيهم حول الاستمرار داخل القلعة الحمراء وتجديد عقده.

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الوداد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ يوم

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم