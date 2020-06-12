تايلاند ترفع حظر التجوال والمزيد من القيود وسط استهداف "فقاعات السفر"

كشف متحدث باسم قوة مكافحة الفيروسات التايلاندية، اليوم الجمعة، بعد أن أبلغت الدولة عن عدم انتقال الفيروس محليًا لمدة 18 يومًا، أن تايلاند سترفع حظر التجول على مستوى البلاد وتخفف المزيد من القيود الأسبوع المقبل.





وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة فيروس كورونا المستجد، إن تايلاند تخطط أيضًا لإعادة فتح الزوار الأجانب من خلال إنشاء ما يسمى بفقاعات السفر مع الدول التي تمكنت أيضًا من احتواء الفيروس، على الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد مستهدف، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف "تايسين": "سيتم رفع حظر التجول اعتبارًا من 15 يونيو إلى جانب تخفيف بعض الأنشطة"، مضيفًا، أنه لا يزال يتعين مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة في جميع الأنشطة العامة.





وأوردف: "يمكن للمدارس التي تضم أقل من 120 طالبًا، وقاعات المعارض، والحفلات الموسيقية، وإنتاج الأفلام، والملاعب، والمتنزهات، والمسابقات الرياضية بدون متفرجين، ومبيعات المشروبات الكحولية في المطاعم أن تستأنف الاثنين المقبل".





وأكد، أن الحانات والبارات ومنافذ الكاريوكي ستظل مغلقة.





وأوضح "تايسين"، أنه يمكن إعادة فتح السفر مع دول مثل؛ الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، وبعض دول الشرق الأوسط، وكذلك مع جيران مثل؛ لاوس، وميانمار، وكمبوديا.





واستطرد: "أن المجموعة المستهدفة هم المسافرون من رجال الأعمال وكذلك أولئك الذين يريدون الخدمات الطبية والعلاج في تايلاند".





لم يتم تحديد موعد بشأن تخفيف القيود المفروضة على الوصول الدولي والتي لا تزال محظورة حتى نهاية يونيو.





تقوم تايلند بتخفيف القيود تدريجيًا في محاولة لإنعاش اقتصادها وبعد أن يبدو أنها تحتوي على الفيروس.



