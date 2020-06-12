رغم تزايد الأعداد.. 4 بشائر عن كورونا في مصر

على الرغم من تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي هاجم دول العالم خلال الأشهر الأخيرة، إلا ان هناك عدة بشائر سارة بشأن الوباء ووضعه ومساره داخل مصر، حسب ما أعلن المسئولين.





وطبقا للأرقام المسجلة بشأن إصابات فيروس كورونا، أكملت مصر الخميس، وهو الأسبوع السابع عشر لانتشار فيروس كورونا باقتراب الإصابات من حاجز الـ 40 ألف حالة، بعد أن تجاوزت الإصابات الجديدة يوميًا لأكثر من ألف إصابة في هذا الأسبوع، ووصول حالات الشفاء لأكثر من 10 آلاف حالة تعافي.





وفيما يلي تقدم الفجر أبرز البشائر عن مسار فيروس كورونا حسب ما أعلن المسئولين خلال الساعات الأخيرة:





- إصابات كورونا خلال يونيو "مؤشر مطمئن"، هذا ما أعلنته الحكومة على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء بسبب طبيعة الإصابات الواقعة في البلاد خلال الشهر الحالي رغم زيادة أعدادها.





- المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد أكد أن أكثر من 85 % من الإصابات الجديدة تعاني من أعراض بسيطة، والحالات تستجيب للعلاج في المنزل ولا تحتاج الدخول إلى المستشفيات.





- المتابعون لمسار الفيروس في مصر أكد أن الوباء أصبح أقل شراسة مما كان عليه منذ 3 أشهر على المستوى العالمي وبالتالي نتج عنه ضعف قوة الفيروس في مصر خلال الفترة الحالية.





- هناك محافظة نجت من ارتفاع عدد الإصابات، فضمنت محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية قائمة الأعلى إصابة، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.









يذكر أن وزارة الصحة قامت بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.



