رغم تزايد الأعداد.. 4 بشائر عن كورونا في مصر
الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:11 ص
أحمد القاسم
على الرغم من تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا "كوفيد-19" الذي هاجم دول العالم خلال الأشهر الأخيرة، إلا ان هناك عدة بشائر سارة بشأن الوباء ووضعه ومساره داخل مصر، حسب ما أعلن المسئولين.
وطبقا للأرقام المسجلة بشأن إصابات فيروس كورونا، أكملت مصر الخميس، وهو الأسبوع السابع عشر لانتشار فيروس كورونا باقتراب الإصابات من حاجز الـ 40 ألف حالة، بعد أن تجاوزت الإصابات الجديدة يوميًا لأكثر من ألف إصابة في هذا الأسبوع، ووصول حالات الشفاء لأكثر من 10 آلاف حالة تعافي.
وفيما يلي تقدم الفجر أبرز البشائر عن مسار فيروس كورونا حسب ما أعلن المسئولين خلال الساعات الأخيرة:
- إصابات كورونا خلال يونيو "مؤشر مطمئن"، هذا ما أعلنته الحكومة على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء بسبب طبيعة الإصابات الواقعة في البلاد خلال الشهر الحالي رغم زيادة أعدادها.
- المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد أكد أن أكثر من 85 % من الإصابات الجديدة تعاني من أعراض بسيطة، والحالات تستجيب للعلاج في المنزل ولا تحتاج الدخول إلى المستشفيات.
- المتابعون لمسار الفيروس في مصر أكد أن الوباء أصبح أقل شراسة مما كان عليه منذ 3 أشهر على المستوى العالمي وبالتالي نتج عنه ضعف قوة الفيروس في مصر خلال الفترة الحالية.
- هناك محافظة نجت من ارتفاع عدد الإصابات، فضمنت محافظات القاهرة، الجيزة والقليوبية قائمة الأعلى إصابة، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.
يذكر أن وزارة الصحة قامت بعدة تحركات خلال الأسابيع الأخيرة، من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعدما تزايدت أعداد الإصابات في مصر، وكانت هناك إجراءات عدة اتخذتها الوزارة على رأسها تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل والفرز والعلاج الحالية والمستقبلية.
خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.
تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس
وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى وأقل معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 39726 و1377 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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