جامعة أسيوط: ننتج 13 ألف كمامة يوميا.. والواحدة بـ"جنيه" (فيديو)

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنهم وضعوا خطة لرفع كفاءة المدينة الجامعية، حيث تم استخدام بعض مباني المدينة الجامعية كأماكن عزل لمصابي كورونا.





وأشار "الجمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم تجديد الفرش الداخلي للمدينة الجامعية، فضلا عن توفر عدد من بوابات التطهير، منوها بأنهم أنشأوا مصنعا لإنتاج الكمامات الطبية بالجامعة.





وأضاف أنهم سيوفرون كمامات لجميع طلاب الجامعة أثناء الامتحانات، وكذلك للعاملين، موضحا أن إجمالي ما ينتجه المصنع يصل يوميا إلى 13 ألف كمامة يوميا، ويتم توزيعه على العاملين بالجامعة بسعر جنيه واحد.



