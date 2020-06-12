مرجان يطمئن على الإجراءات الاحترازية في الأهلي قبل فتح فروعه الثلاث

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
يستعد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لعودة الحياة الرياضية إلى طبيعتها مرة أخرى، بعدما توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يعقد محمد مرجان المدير التنفيذي للمارد الأحمر، جلسة اليوم مع الإدارات المختلفة بالنادي، من أجل وضع خطة آلية العمل.

ويبدأ أعضاء النادي الأهلي، على التوافد للتتش، من يوم الإثنين المقبل وحتى نهاية الشهر الجاري لتجديد الاشتراكات وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وسط إجراءات احترازية شديدة.

وكانت إدارة الأهلي، وضعت سوائل التعقيم داخل النادي وإتاحة الكمامات أمام الأعضاء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن عودة الحياة والنشاط الرياضي بشكل تدريجي، بداية من منتصف الشهر الجاري.

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