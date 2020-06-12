الصين: يتعين على الولايات المتحدة معالجة مخاوف كوريا الشمالية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
قالت السلطات في الصين، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة مخاوف كوريا الشمالية وسط تصاعد التوترات بين بيونج يانج وواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي، إن أحد أسباب تدهور العلاقات الثنائية منذ قمة في سنغافورة في 2018 هو عدم حل المخاوف المشروعة لكوريا الشمالية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأفادت وسائل إعلام حكومية، اليوم، الذكرى السنوية الأولى للقمة الأولى للزعماء، أن كوريا الشمالية لا ترى فائدة كبيرة في الحفاظ على علاقة شخصية بين زعيمها كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا التزمت واشنطن بسياسات معادية.

وقد قالت كوريا الشمالية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة ليس لديها صفة للتعليق على الشؤون بين الكوريتين، ومن مصلحة واشنطن أن تبقى هادئة إذا كانت تريد أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة بسلاسة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

ويأتي البيان بعد أن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها أصيبت بخيبة أمل في كوريا الشمالية لتعليق الخطوط الساخنة للاتصالات مع كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء.

وقال كوون جونغ غون، المدير العام للشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الرسمية "إذا قامت الولايات المتحدة بدس أنفها في شؤون الآخرين بملاحظات غير مبالية، بعيدًا عن الاهتمام بشؤونها الداخلية، في وقت يكون فيه وضعها السياسي في أسوأ حالة من الارتباك على الإطلاق، فقد تواجه شيئًا مزعجًا يصعب التعامل معه".

وأضاف إنه ينبغي على الولايات المتحدة "أن تمسك لسانها" وأن تعالج مشاكلها الداخلية موضحا انه "سيكون ذلك جيدًا ليس فقط لمصالح الولايات المتحدة ولكن أيضًا لسهولة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة."

وفي الوقت نفسه، قال جيمس كيم، زميل باحث في معهد أسان لدراسات السياسة في سيول، إنه من غير الواضح ما الذي ستفعله كوريا الشمالية لتعطيل الانتخابات أو التسبب في مشاكل لحملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واوضح "إذا كان هناك أي شيء، فهناك احتمال أن الاستفزاز قد يحشد البلاد حول شاغل الوظيفة".

بعد سلسلة من القمم التاريخية في 2018 و2019 بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لم يُحرز تقدم يذكر في تفكيك برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وأعربت بيونغ يانغ عن إحباطها المتزايد من رفض واشنطن تخفيف العقوبات.

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