توقف صفقة انتقال فيرنر إلى تشيلسي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:02 ص
فيرنر
فيرنر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية ألمانية بريطانية أن صفقة انتقال الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم لايبزيج الألماني إلى تشيلسي سيتم تأجيلها حتى الشهر المقبل.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقلاً عن صحيفة بيلد الألمانية أن الشرط الجزائي في عقد فيرنر متاح حتى منتصف الشهر المقبل وليس الحالي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عقد فيرنر مع لايبزيج يحتوي على شرط جزائي تبلغ قيمته 53 مليون يورو إلا أن هذا المبلغ متاح دفعه حتى قبل منتصف شهر يوليو المقبل مما يعني السماح لأي نادي يرغب في التعاقد مع النجم الألماني عليه دفع هذا المقابل أو التفاوض بعد ذلك مع لايبزيج الألماني بعد انتهاء المهلة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن فيرنر أعطى كلمة بدوره للانتقال إلى تشيلسي حيث أكدت الصحيفة البريطانية أن الطرفين توصلا لاتفاق بدوره سيدفع فيه النادي اللندني الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع حصول النجم الألماني على راتب أسبوعي يقدر بـ170 ألف جنيه إسترليني على أن يكون مدة العقد خمس مواسم.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن صفقة فيرنر تتوقف فقط على مصير تشيلسي من التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث يحتل البلوز المركز الرابع برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب الترتيب الخامس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من المقرر أن يستأنف تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد، حيث سيواجه النادي اللندني نظيره أستون فيلا في الحادي والعشرين من الشهر الحالي ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين من البريميرليج.

أخبار تهمك

الوداد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ يوم

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ ساعة و 9 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم