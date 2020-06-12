"الحظ ضحك لهم".. 2020 كانت وجه الخير على هؤلاء المشاهير

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
شهد عام 2020، أحداثًا صعبة كثيرة، أبرزها فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا بلقب كوڤيد 19، والذي بسببه حدثت أزمات كبرى في كل دول العالم، من حظر تجول وحجر منزلي وانهيار اقتصادي وتأجيل لكل المشاريع الفنية وغلق السينمات والمسارح وتعطيل كل الأنشطة الثقافية ووقف حركة الطائرات ناهيك عن أعداد الوفيات والإصابات وغيرها من الكوارث.

وبالتزامن مع كل هذه الظروف الصعبة، والتي نزعت البهجة من القلوب، فقد شهدت الساحة الفنية والإعلامية العديد من الأزمات خلال 2020 أبرزها أصابة عدد كبير من المشاهير بفيروس كورونا كما فقدنا عمالقة الفن الذين رحلوا عن عالمنا ومن أبرزهم الراحل القدير حسن حسني.

ولكن بعيدًا عن كل هذه الظروف الصعبة، ثمة وجه آخر سعيد لعام 2020 أظهرته لبعض النجوم الذين سنستعرضهم لكم بالتفصيل.


زواج ياسمين صبري ونجاحها

تعتبر الفنانة المصرية ياسمين صبري في مقدمة قائمة الفنانات اللواتي ابتسمت لهم سنة 2020، وذلك بعد أن اصبحت حديث السوشيال ميديا بنجاحها خلال مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنصرم، كما حظيت بنجاح على المستوى الشخصي بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

غادة عبد الرازق

ونجحت الفنانة غادة عبد الرازق في تحقيق السعادة والنجاح بعد زواجها مؤخراً من مدير التصوير هيثم زينتا.


ياسمين عبد العزيز

وتزوجت الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، وحققا الثنائي السعادة والحب في حياتهما خلال هذا العام، وليس فقط على المستوى الأسري، بل من ناحية العمل أيضًا، حيث تألقت ياسمين بمسلسلها الرمضاني ونحب تاني ليه، وأبدع العوضي في تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار.

نيللي كريم

وبالمثل أعلنت النجمة نيللي كريم خطوبتها مؤخراً على رجل الأعمال المعروف عمر إسلام، وحققت نجاحات ساحقة بمسلسها الرمضاني ب 100 وش.

محمد الشرنوبي

وقد أعلن النجم محمد الشرنوبي عقد قرانه على خطيبته راندا رياض وسط أجواءًا عائلية بسبب فيروس كورونا.

حسن شاكوش

وأحتفل نجم المهرجانات الشعبية حسن شاكوش بخطوبته على جارته، وسط اجواء عائلية، وقد تداول رواد التواصل صور خطوبتهما متمنيين لهما السعادة.

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