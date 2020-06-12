المعمل الجنائي يعاين حريق شقة المقطم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المقطم بدائرة القسم، وإرسال تقرير واف عن سبب الاشتعال وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به، وطالبت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة المقطم، وعلى الفور أمر تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم اخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا.. تأجيل محاكمة مسؤول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بالتزوير

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة مسئول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بـتزوير أوراق رسمية لتسهيل تهريب شحنات كبيرة من الأدوية، لجلسة 16 يوليو للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين بعضوية المستشارين إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح والدكتور محمود عبد المنعم القرموطي.

وأسندت النيابة للمتهم الأول حال كونه موظفًا عامًا بجمرك العبور، والثاني ليس من أرباب الوظائف العمومية تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو "36 بوصلة توصيل أذون إفراج"، والمنسوب صدورهما إلى ميناء العبور الجاف وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا معه على إنشائهما على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام بتدوين بياناتها وتزييلها بتوقيعات نسبت زورا للمختصين، ومهرها بعلامات مقلدة موضوع الاتهام التالي عزاها لذات الجهة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما قلد المتهمون بواسطة الغير ما تم شعار الجمهورية "جمرك ميناء العبور"، بأن اصطنعهما على غرار القالب الصحيح لهما واستعملهما بأن مهر بهما المحرر المزور محل الاتهام السابق مع علمهم بتقليده.

واستعملوا المحرر المزور موضوع الاتهام الأول مع علمهم بذلك للاعتداد به فيما أعد من أجله بأن تقدموا به للاعتداد به أمام الجهات المختصة "ميناء الإسكندرية"، واشتركوا بطريق الاتفاق مع موظفين عاميين حسن النية "القائمين على استلام البوصلات محل الاتهام الأول" ك، في ارتكاب تزوير في محررًا رسميًا وهي 39 بوصلة توصيل، أذون افراج" بما يفيد تصديرهم حال تحريرهم المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل المجهول أمامهما وأمدها بالمحرر المزور موضوع الاتهام الأول محتجًا بما ورد به من بيانات مزورة على خلاف الحقيقة فأثبتها الموظفون حسن النية بدفاترهم دون علمهم بتزويرها فتمت الجريمة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق بوابة الفجر المقطم المعمل الجنائي الفجر

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ يومين

مصطفى ثابت يوجه رسالة عاجلة لـ"المصريين" عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ يوم

علاج لكورونا من تصنيع "إيلي ليلي" قد يكون جاهزاً في سبتمبر (تعرف عليه)

منذ حوالي 18 ساعة

طريقة حساب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عمرو واكد ونجله بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ يوم

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ يوم

عاجل.. مصطفى ثابت يكشف عن موعد انتهاء جائحة كورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ يومين

الوداد يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

النيابة تتلو أمر إحالة محام و7 آخرين متهمين بتزوير شهادات اعتقال وتقديمها للمحكمة

تعرف على أحراز المتهمين بتزوير شهادات اعتقال وتقديمها للمحكمة

النائب العام يحيل مسؤولين بمطار القاهرة للمحاكمة بتهمة تهريب بضائع

تأجيل محاكمة مسؤول بجمرك العبور وآخر لاتهامهما بالتزوير

9 يوليو.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

السجن 5 سنوات لرئيس لجنة فض المنازعات بالضرائب لتلقيه رشوة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:17 ص

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

عاجل.. التحفظ على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

مفاوضات سد النهضة| إثيوبيا قدمت 13 مقترحًا.. ومصر طالبت باتفاق مكتوب (تفاصيل)

02:21 ص

مصطفى ثابت يكشف عن دور مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا (فيديو)

10:59 م

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

12:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم