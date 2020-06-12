صحفيو ميانمار يعملون من الظلال ويرفضون التكميم

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
يرفض الصحفي أونج، مارم أوو، ويعمل رئيس تحرير، المختبئ من شرطة ميانمار إخفاء غضبه مع الحكومة المدنية بقيادة الحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو كي، بينما تستعد ميانمار للانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال رئيس تحرير الـ37 لمجموعة وسائل الإعلام للتنمية (DMG) لوكالة "رويترز" من مكان سري حيث يختبئ: "الديمقراطية ماتت بالفعل".

وأضاف: "لقد قاموا بحظر الإعلام، وتقييد وكالات الإعلام، وحظر الأخبار، ومعاقبة الصحفيين. الإعلام هو شريان الحياة للديمقراطية في البلاد. بدون الإعلام، كيف يمكن للديمقراطية أن تعيش؟".

عندما تم إطلاق سراح "سو كي" من الإقامة الجبرية من قبل المجلس العسكري في عام 2011، كان أونج مارم أوو، ناشط طلابي يعيش في المنفى. ساعد إطلاق سراحها في إقناعه بالعودة إلى الوطن ودخول الصحافة.

انتهت انتخابات عام 2016 التي أوصلت الحزب الحاكم - الرابطة الوطنية للديمقراطية - "سو كي" إلى السلطة أنهى نصف قرن من الحكم العسكري. لكن الجنرالات يحتفظون بنفوذ قوي بموجب الدستور الذي يحتفظ بسلطات كاسحة للجيش، و 25 ٪ من المقاعد في البرلمان لمن يعينهم.

وتسيطر على وزارة الداخلية التاتماداو، وهو الاسم الرسمي للقوات المسلحة، ولا تزال حرية المجتمع المدني ووسائل الإعلام مقيدة في بلد يعاني من النزاعات العرقية.

شددت حكومة "سو كي" على أهمية حرية الإعلام لبناء الديمقراطية. قبل وصولها إلى السلطة، تحدثت "سو كي" عن الحاجة إلى قانون لحماية الصحفيين.

لكن إدارتها وجهت اتهامات ضد 31 صحفيًا، وفي الأشهر الأخيرة حجبت وزارة الإعلام التي يقودها المدنيون عشرات المواقع الإخبارية، بما في ذلك DMG، متهمة إياهم بتوزيع "أخبار مزيفة" و "إثارة المخاوف".

كثير من التقارير حول المناطق التي تعاني من التمرد. أونج مارم أوو مطلوب بتهمة "الارتباط غير المشروع" بعد إجراء مقابلة مع مسلحين في موطنه راخين. إذا تم القبض عليه يواجه عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى.

راخين، هي واحدة من أكثر المناطق حساسية، حيث أجبرت حملة عسكرية في عام 2017 أكثر من 730 ألف مسلم من الروهينجا على الفرار من البلاد. الآن، اندلع صراع جديد هناك - هذه المرة بين القوات الحكومية ومتمردي جيش أراكان (AA) الذين تم تجنيدهم من الأغلبية البوذية العرقية راخين.

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