بعد عودة النشاط.. رابطة دوري السلة الأمريكي تدرس رفع عدد اللاعبين

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
وكالات
تفكر رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في السماح بتواجد 17 لاعبا في قائمة كل فريق بدلا من 15 عند استئناف المنافسات في يوليو المقبل، وذلك حسبما أكدت تقارير صحفية محلية.

ويستأنف دوري السلة الأمريكي للمحترفين نشاطه بمشاركة 22 فريقا من أصل 30 في المجمع الرياضي الخاص «ديزني لاند» الترفيهي في أورلاندو بولاية فلوريدا في 31 يوليو كموعد مبدئي، فيما أشارت شبكة «اي اس بي ان» إلى انه قد يتم تقديم الموعد بيوم واحد إلى 30 منه.

وستقام الأدوار الاقصائية «بلاي اوف» في أغسطس وصولا إلى إنهاء الموسم في 12 أكتوبر على أقصى تقدير، على أن يبدأ الموسم الجديد في الأول من ديسمبر.

وذكرت «اي اس بي ان» أنه بموجب الجدول المعدّل سيتم إقصاء 14 فريقا بعد 53 يوما من وصولهم إلى فلوريدا، وستبقى أربعة فرق فقط بعد 67 يوما، على أن تبدأ النهائيات في 30 سبتمبر.

وعند انطلاق الأدوار الاقصائية، يمكن لأي فريق استبدال لاعب في حال إصابته بالفيروس بلاعب بديل عليه أن يخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام على الاقل.

وتسعى الرابطة لإقامة معسكرات تدريبية بدءا من التاسع أو الحادي عشر من يوليو، حيث سيوضع اللاعبون قبلها في الحجر الصحي.

وعلقت منافسات الـ «ان بي ايه» اعتبارا من 11 مارس بعد إصابة الفرنسي رودي جوبير لاعب فريق يوتا جاز بفيروس «كوفيد-19».

ويسمح للأندية الثمانية التي لن تتوجه إلى أورلاندو بإبرام الصفقات خلال فترة سوق الانتقالات في أواخر يونيو.

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