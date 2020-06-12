بعد تلقيه العديد من العروض.. كارتيرون يحسم موقفه من رحيل نجم دفاع الزمالك

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:29 ص
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك موقفه النهائي من رحيل واحد من نجوم دفاع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمود علاء مدافع نادي الزمالك في الصيف القادم.

ورفض كارتيرون نهائيا فكرة رحيل محمود علاء عن صفوف النادي الأبيض في الصيف مؤكدا أنه من العناصر الأساسية في دفاع الفريق وسيعتمد عليه بشكل كبير في الموسم القادم.

وكان محمود علاء قد قام بتجديد عقده مع القلعة البيضاء منذ فترة لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه مع النادي ليستمر لأطول فترة ممكنة.

وقد شارك محمود علاء في 24 مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 5 أهداف وقدم أداء مميز جدا مع الفريق الأبيض.

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