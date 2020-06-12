كارثة.. طبيب يحذر من غسل الكمامات القماشية (فيديو)

حذر الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الحساسية والصدر بكلية الطب جامعة الأزهر، من ارتداء المواطن كمامة مجهولة المصدر، معلقا: "مينفعش نلبس كمامات من مصانع بير السلم".





وأشار "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" الامذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الكمامات الملوثة قد تسبب الإصابة بالتهاب رئوي حاد بصرف النظر على إمكانية نقل عدوى الكورونا، مشددا على أهمية الحرص أن تكون الكمامات معقمة.





ونوه بأن الكمامة الجراحية أفضل طبيا من الكمامة القماشية والتي تحتوي على مسام قد ينفذ منها الفيروس، لافتا إلى أنه حال تزويد الكمامة القماشية بخامة البولي استر ستكون حينها الكمامة أكثر أمنا، معلقا: "غسل الكمامات كل يوم وكيها يجيب أمراض تانية، والمواطن وهو بغسلها ممكن تتنقل العدوى له".





تسجيل 1442 إصابة جديدة بكورونا.. و35 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.



