الطالع الفلكي الجُمعَه 12/6/2020..قُوّة الزّهُور!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الحُوت.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الدّلو.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 5 بَؤونَة قبطى ، 12 حُزَيْرَان رُومى ، 20 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ميرسى،بس بُمناسبة إيه؟)-بمناسبة السهرة الحلوة بتاعة إمبارح ، فضلت سهران أفكر فيكى لحد خمسة صباحاً.(محمّد عوض من فيلم مجانين بالوراثة-1975)





*القمر فى الحُوت "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*كالا آشْتِمِى، صيام المُدمّرين فى بلاد الهند

اليوم الثّامن بعد إكتمال القمربدراً لهذا الشهرالقمرى العربى الهندى،كال أوكالا تعنى النهاية أوالإحتفال بتدمير المعاصى وترتبط بالنصف الأخير من الشهر القمرى حيث طاقة القمر آخذةٌ فى الإحتراق ، توظيف طاقة القمرالسلبية مفيد للتخلص من العادات الرّذيلة كالتدخين أوعادة غيرمرغوبٍ فيها بالتوازى مع إقتراب القمر من المحاق ، يتم فيه الصيام لله تَعَالى بالإمتناع عن الطعام و الشراب والجنس من الفجر وحتى غروب الشمس ، لكن مع قرار داخلى بالتوبة عن ذنب مُعيّن أوعن عادة لا لزوم لها.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد نجم الكوميديا محمّد عوض رَحِمَه الله .. إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم محمّد محمّد عوض يوسف، مع التنبيه أنها لا تُعبّرعن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليه بِالفَاتِحَة.





(سلوك مسرحى مُفرط) ،(كلام مُباشِر من القلب) ،(لسانه بمنأى-بعيد عن الشرّ)، (مُثير للجنس الآخَر) ،(زهور اللافندر) ،(جبل أوليمبس) ،(صباح مُشرق ووجه جميل) ،(قوّة وَرْدَة) ،(بين الأبيض والأسود).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الإسراف فى إلتهام الطعام قد يتسبب لك فى مغص أو تلبك معوى ، لاتقم بإلتهام أطعمة مختلفة فى توقيتٍ واحد ، المعدة بيت الدّاء.





برج الثور: بإمكانك إعادة تنظيم ديكورات منزلك وإضفاء لمسة جمال فى المكان الذى تعيش فيه سنوات عمرك ، فاجعلها ملوّنة بأزهى الألوان قدر إمكانك.

برج الجوزاء: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج السّرطان: أنت جاهز لتنقية خلاف بين إبن ووالده أو أخ وأخيه، هذا سبب أدعى لتُصلح الضّرر بينك وبين زوجتك إن وُجد.





برج الأسد: ربما شاهدت محروماً لم يَحْظَ بجزءٍ من حظّك، الفرصة مُتاحة لتقديم المساعدة للأيتام والفقراء وليس الإكتفاء بالتململ والشفقة عليهم.





برج العذراء : تحتاج لتصفية ذهنك من شوائب التوتّر و ضجيج الأسبوع ، هذا يعنى جلسة تنسّك طوال اليوم مع حرق البخور وأداء فروضك الرّوحيّة.





برج الميزان : فرصة لترسم خطوطاً فاصلة بينك مُتَطَفّلْ بكل لطف وأدب لتضع الحدود الفاصلة بمشيئة الله تَعَالى دون إحراج للشخص المَعْنىّ.





برج العقرب: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون واضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج القوس: تَحَاشَ الوقوع فى مُناقشات تنقلب لمنازعات على أشياء أو مواضيع تافهة ، مُعظم النّار من مُستَصغَر الشّرر.

برج الجدى: لسانك حصانك ،مقولة تفيد أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك لتوفّرعلى نفسك قطع وعود تحت حماسة وانفعال قد لاتتمكّن من الوفاء بها.





برج الدّلو: عليك زيادة الإهتمام بهاتفك النّقّال أو تفريغ أرقامك فى نُوتة إضافيّة لتأمين نفسك ، وعدم وضع صور شخصية عليه ، درهم وقاية.





برج الحوت: طاقة مرتفعة عليك توظيفها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.