"للاطمئنان فقط".. محمد عبده يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

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حرص الفنان السعودي الملقب بفنان العرب محمد عبده، على الرد على الأخبار التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابته بفيروس كورونا.



وقال عبده، في تصريحات تلفزيونية، إنه أجرى تحليل فيروس كورونا للاطمئنان على نفسه، نافيًا ما تردد عن إصابته بالفيروس وأنه بصحة جيدة ولا يعاني من أية أعراض.



وأعرب محمد عبده عن سعادته بكم التهاني القلبية التي تلقاها بمناسبة عيد ميلاده، وأنه لم ينزعج من الشائعة كونها جعلت الجميع يسأل عنه في يوم طيب بالنسبة له“.



وعن سر انتشار شائعة إصابته بكورونا، اوضح أنه كان خارج المملكة العربية السعودية، وعندما وصل إلى البلاد كان لابد أن تؤخذ منه مسحة طبية للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن النتيجة جاءت سلبية.



وأختتم فنان العرب حديثه وأكد أن فيروس كورونا ”مرض عادي مثل أي مرض ولا يجب أن يتنمر أحد على المصابين به“.



