فنانة كويتية ترتدي فستان ياسمين صبري.. أيهما ناسبهما أكثر؟

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
تداول رواد التواصل الاجتماعي، صورة مجمعة للفنانة المصرية ياسمين صبري، والإعلامية سهير القيسي، والممثلة الكويتية أمل العوضي.

وظهر من خلال هذه الصورة أن الثلاثي يرتدي نفس الفستان التي أطلت به ياسمين صبري، في شهر العسل من Dolce And Gabbana بعد زواجها من رجل الأعمال المصرية أحمد أبو هشيمة.

وتفاعل رواد السوشيال، مع هذه الصورة مقارنين الإطلالات الثلاثة، وجاءت بعض التعليقات لصالح الفنانة ياسمين صبري مؤكدين على أن الفستان ناسبها أكثر وانتقدوا تقليد أمل لها، بينما رأى آخرين أن الفنانة الكويتية تبدو من خلاله أكثر أناقة من ياسمين.

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