مصر تهدي العراق عشرين منحة دراسية للماجستير أو الدكتوراه

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن توفر عشرين منحة دراسية ممنوحة للعراق من جمهورية مصر العربية لنيل الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن الاختصاصات المتاحة هي العلوم الطبية باستثناء الصيدلة والقانون لشهادة الدكتوراه فقط وعلم الآثار وهندسة النفط وهندسة موارد مائية (سدود) وهندسة أجهزة طبية وتمريض ونباتات طبية وبايولوجيا الخلية الجزيئية (DNA) وإعلام رقمي لشهادة الدكتوراه فقط وهندسة طاقات متجددة وهندسة اتصالات رقمية.

وأضاف أن التقديم يكون عبر رابط دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وآخر موعد للتقديم هو 2020/7/9.

لموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق المعلنة أمس الخميس





تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )





- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 123

بغداد / الكرخ 174

مدينة الطب 267

النجف الأشرف 14

االسليمانية 58

أربيل 11

دهوك 3

كربلاء 33

كركوك 16

ديالى 70

واسط 233

بابل 26

البصرة 23

ميسان 76

الديوانية 94

ذي قار 8

الأنبار 3

المثنى 11

نينوى 9

صلاح الدين 9





- الشفاء: 354 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 106

بغداد الكرخ 108

مدينة الطب 30

النجف 11

دهوك 5

كركوك 14

كربلاء 5

ديالى 4

البصرة 13

ميسان 19

بابل 16

الديوانية 8

ذي قار 10

نينوى 5





-الوفيات 31 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

النجف 1

كركوك 1

ديالى 1

واسط 1

البصرة 1

ميسان 3

بابل 1

ذي قار 3

الأنبار 1

المثنى 1

صلاح الدين 1





مجموع الأصابات : 16675

مجموع حالات الشفاء : 6568

الراقدين الكلي: 9650

الراقدين في العناية المركزة: 98