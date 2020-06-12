مصر تهدي العراق عشرين منحة دراسية للماجستير أو الدكتوراه

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن توفر عشرين منحة دراسية ممنوحة للعراق من جمهورية مصر العربية لنيل الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسي 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن الاختصاصات المتاحة هي العلوم الطبية باستثناء الصيدلة والقانون لشهادة الدكتوراه فقط وعلم الآثار وهندسة النفط وهندسة موارد مائية (سدود) وهندسة أجهزة طبية وتمريض ونباتات طبية وبايولوجيا الخلية الجزيئية (DNA) وإعلام رقمي لشهادة الدكتوراه فقط وهندسة طاقات متجددة وهندسة اتصالات رقمية.

وأضاف أن التقديم يكون عبر رابط دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وآخر موعد للتقديم هو 2020/7/9.



لموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق المعلنة أمس الخميس

 تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي: 
بغداد / الرصافة   123
بغداد / الكرخ     174
مدينة الطب        267 
النجف الأشرف    14
االسليمانية            58 
أربيل                11  
دهوك               3
كربلاء             33 
كركوك              16 
ديالى                70 
واسط                233  
بابل                26               
البصرة            23 
ميسان              76 
الديوانية             94 
ذي قار               8 
الأنبار              3 
المثنى             11 
نينوى              9  
صلاح الدين        9 

- الشفاء:  354  حالة،  وكما يلي:
بغداد الرصافة 106 
بغداد الكرخ   108 
مدينة الطب  30 
النجف        11 
دهوك        5 
كركوك      14 
كربلاء        5 
ديالى         4 
البصرة       13 
ميسان         19 
بابل           16 
الديوانية        8 
ذي قار        10 
نينوى       5 

-الوفيات  31  حالة  وكما يلي :
بغداد الرصافة   8 
بغداد الكرخ     4 
مدينة الطب      4 
النجف           1 
كركوك         1 
ديالى            1 
واسط          1 
البصرة        1 
ميسان        3 
بابل           1 
ذي قار        3 
الأنبار         1 
المثنى        1 
صلاح الدين    1 

مجموع الأصابات :  16675
مجموع حالات الشفاء : 6568
الراقدين الكلي:      9650
الراقدين في العناية المركزة: 98
مجموع الوفيات:    457

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