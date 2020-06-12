مصر تهدي العراق عشرين منحة دراسية للماجستير أو الدكتوراه
الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:35 ص
الفجر الاقتصادي
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن توفر عشرين منحة دراسية ممنوحة للعراق من جمهورية مصر العربية لنيل الماجستير أو الدكتوراه للعام الدراسي 2021/2020.
وقال المتحدث الرسمي الدكتور حيدر العبودي إن الاختصاصات المتاحة هي العلوم الطبية باستثناء الصيدلة والقانون لشهادة الدكتوراه فقط وعلم الآثار وهندسة النفط وهندسة موارد مائية (سدود) وهندسة أجهزة طبية وتمريض ونباتات طبية وبايولوجيا الخلية الجزيئية (DNA) وإعلام رقمي لشهادة الدكتوراه فقط وهندسة طاقات متجددة وهندسة اتصالات رقمية.
وأضاف أن التقديم يكون عبر رابط دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وآخر موعد للتقديم هو 2020/7/9.
لموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق المعلنة أمس الخميس
تم فحص (9342) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (339868 )
- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1261) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 123
بغداد / الكرخ 174
مدينة الطب 267
النجف الأشرف 14
االسليمانية 58
أربيل 11
دهوك 3
كربلاء 33
كركوك 16
ديالى 70
واسط 233
بابل 26
البصرة 23
ميسان 76
الديوانية 94
ذي قار 8
الأنبار 3
المثنى 11
نينوى 9
صلاح الدين 9
- الشفاء: 354 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 106
بغداد الكرخ 108
مدينة الطب 30
النجف 11
دهوك 5
كركوك 14
كربلاء 5
ديالى 4
البصرة 13
ميسان 19
بابل 16
الديوانية 8
ذي قار 10
نينوى 5
-الوفيات 31 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 4
النجف 1
كركوك 1
ديالى 1
واسط 1
البصرة 1
ميسان 3
بابل 1
ذي قار 3
الأنبار 1
المثنى 1
صلاح الدين 1
مجموع الأصابات : 16675
مجموع حالات الشفاء : 6568
الراقدين الكلي: 9650
الراقدين في العناية المركزة: 98
مجموع الوفيات: 457