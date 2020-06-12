كوريا الجنوبية توسع إرشادات الوقاية والنظام الصحي ضد فيروس كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن وزير الصحة الكوري الجنوبي، بارك نيونج-هو، اليوم الجمعة، إن البلاد ستوسع إرشادات الوقاية والنظام الصحي ضد فيروس كورونا المستجد حتى تنخفض الإصابات الجديدة اليومية إلى أرقام مفردة، لكنه فشل في ذلك، محذرًا من العودة إلى إجراءات الإبعاد الاجتماعي الصارمة.

وقال وزير الصحة، بارك نيونج-هو في مؤتمر صحفي، إن السلطات ستراجع ما إذا كانت ستعود إلى التباعد الاجتماعي المكثف إذا استمرت 50 حالة إصابة يومية لأكثر من أسبوعين، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "تهدف هذه الإرشادات إلى قطع سلسلة الإصابات المتمركزة في منطقة سيول والتي يمكن أن تؤدي إلى العودة إلى البعد الاجتماعي".

وأوضح، أن أكثر من 96 ٪ من الإصابات الجديدة كانت في منطقة العاصمة سيول في الأسبوعين الماضيين. من بين حالات الخميس الجديدة، كانت 42 من منطقة سيول.

كما قال "بارك"، إن كوريا الجنوبية لديها تجمعات محدودة وسجلت كل زائر في ثمانية مرافق عالية المخاطر ، مثل النوادي الليلية والحانات، منذ 29 مايو.

جاء الإعلان مع استمرار مثل هذه الحالات في منتصف الأرقام المزدوجة بعد سلسلة من المجموعات الجديدة في المنطقة المحيطة بسيول، العاصمة، مع 56 حالة جديدة، يوم الخميس، ليصل العدد الوطني إلى 12،003، و 277 حالة وفاة.

وقالت مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن ما لا يقل عن 147 حالة مرتبطة بانتشار المرض في مركز لوجيستيات للتجارة الإلكترونية بالقرب من سيول.

تم تتبع اندلاع 139 إصابة أخرى في سيول لشركة منتجات صحية اعتمدت على المبيعات من منزل إلى منزل.

وحذر مدير مراكز كوريا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جيونج إون-كيونج، من أن التحويلات المدرسية تؤثر على الطلاب.

وقال "جيونج": "توجد التجمعات الرئيسية الأخيرة في أماكن مغلقة ومغلقة بإحكام مثل الطوابق السفلية وفي المواقف التي يكون فيها ارتداء القناع صعبًا - حيث تغني أو تشارك الطعام أو تمارس الرياضة".

وقالت وزارة التعليم، إن 17 مدرسة من أصل 20902 مدرسة في جميع أنحاء البلاد اضطرت إلى إلغاء الفصول يوم الجمعة ، بعد تأكيد روضة أطفال ومراهق أنها إيجابية، مع إغلاق المدارس بعد الإبلاغ عن الإصابة بين بعض الطلاب.

افتتحت المدارس ورياض الأطفال على مراحل اعتبارًا من 12 مايو ، مع تأكيد أربعة معلمين و 12 طالبًا إيجابيًا منذ ذلك الحين.

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