كبير الأطباء: أستراليا سيطرت على فيروس كورونا في بعض المناطق

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
سيطرت أستراليا بشكل فعال على فيروس كورونا المستجد في بعض المناطق في البلاد، حسبما كشف برندان ميرفي، كبير مسؤوليها الطبيين، اليوم الجمعة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين، للصحفيين في العاصمة، كانبرا، إن أستراليا سجلت 38 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي. أكثر من نصفهم مسافرون عائدون من الخارج ومعزولون بالفعل في الفنادق، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي سياق منفصل، صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم الخميس، بأنه لن يخيفه "الإكراه" بعد أن قيدت الصين بعض الصادرات الأسترالية، مناشدًا السياح والطلاب الصينيين بتجنب أستراليا.

وقال "موريسون" لإذاعة 2GB، يوم الخميس: "نحن أمة تجارية مفتوحة، يا صديقي، لكنني لن أتبادل قيمنا أبدًا استجابةً للإكراه من أي مكان يأتي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا منذ دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر وانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

ودفع الضغط الذي قامت به أستراليا والاتحاد الأوروبي جمعية الصحة العالمية الشهر الماضي إلى دعم مراجعة مستقلة لجائحة الفيروس.

وقالت وزارة التعليم الصينية يوم الثلاثاء، إنه يتعين على الطلاب إعادة النظر في اختيار الدراسة في أستراليا. التعليم الدولي هو رابع أكبر صناعة تصدير في أستراليا، بقيمة 38 مليار دولار أسترالي (26 مليار دولار) سنويًا.

حظرت الصين في الأسابيع الأخيرة استيراد لحوم البقر الأسترالية وفرضت تعريفات على الشعير الأسترالي. كما حثت السياح الصينيين على تجنب أستراليا.

وفي كلتا الحالتين، قال مسؤولون في بكين، إن التحذيرات كانت بسبب هجمات عنصرية ضد الآسيويين خلال الوباء.

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