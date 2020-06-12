إتاحة سداد ضريبة الجدول من خلال خدمات الدفع الإلكتروني

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:33 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
الفجر الاقتصادي
أتاحت مصلحة الضرائب سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكتروني من خلال البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل.

قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم إتاحة سداد مدفوعة ضريبة الجدول أون لاين من خلال خدمات الدفع الإلكتروني على منظومة الإقرارات الإلكترونية www.incometax.gov.eg ويأتي ذلك في إطار حرص المصلحة على التيسير على الممولين والمسجلين وتسهيل كافة الإجراءات أمامهم ، وكذلك اتباعا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ولضمان سلامة كل من المسجلين والعاملين بالمصلحة  .

وأشار  عبدالقادر إلى أن طرق السداد المتاحة من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الالكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة المسجل .

ومن الجدير بالذكر أنه تمت إتاحة خدمة سداد الضريبة المستحقة عبر المنظومة الإلكترونية للإقرارات الضريبية ولنماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وللمساهمة التكافلية  ببطاقات الدفع الالكتروني.


ومن جانب أخر: أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10691حالة حتى اليوم.

 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12062 حالة، من ضمنهم الـ 10691 متعافيًا.

 

 

وأضاف أنه تم تسجيل 1442 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 39726 حالة من ضمنهم 10691 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1377 حالة وفاة.

 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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