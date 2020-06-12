مدينة في نيوزيلاندا تُسقط تمثالا لقائد البحرية البريطانية

أسقطت مدينة هاميلتون في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، تمثالًا لقائد البحرية البريطانية متهم بقتل شعب الماوري الأصلي - السكان الأصليون لنيوزيلندا - في القرن التاسع عشر، بينما يدور الجدل العالمي حول الآثار التي تمثل الاضطهاد العرقي.





تم اسقاط تمثال القائد البريطانى، جون هاميلتون، فى مدينة هاميلتون النيوزيلندية، التى سميت باسمه، بعد يوم من تهديد زعيم ماورى بتمزيقه بنفسه، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال رئيس البلدية، بولا ساوثجيت، أن عددًا متزايدًا من الناس وجدوا التمثال مسيئًا شخصيًا وثقافيًا.





وأضاف: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في جميع أنحاء العالم ولا ينبغي لنا ذلك. في الوقت الذي نحاول فيه بناء التسامح والتفاهم بين الثقافات وفي المجتمع، لا أعتقد أن التمثال يساعدنا على سد تلك الفجوات".





تم التركيز على التماثيل التي تمجد المستعمرين وتجار الرقيق كجزء من حركة أوسع مستوحاة من احتجاجات الحياة السوداء التي بدأت في الولايات المتحدة بعد وفاة جورج فلويد.





توفي فلويد، 46 سنة، في 25 مايو بعد أن ركع ضابط شرطة على عنقه لمدة تسع دقائق تقريبًا ، مما أثار احتجاجات مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم.





ركزت الاحتجاجات في أستراليا ونيوزيلندا على الفظائع التي ارتكبها المستعمرون الأوروبيون ضد السكان الأصليين، حيث تظاهر الآلاف من المتظاهرين المناهضين للعنصرية خلال الأسبوع الماضي.





قاد "هاملتون" فوجًا في معركة بوابة با بين الحكومة الاستعمارية وقبائل الماوري في ستينيات القرن التاسع عشر، حيث قتل.





كانت هناك دعوات متكررة من قبل مجتمع الماوري لإزالة التمثال. تم تخريبه في عام 2018.





ومع ذلك، لم يوافق الجميع على فكرة إزالة التماثيل. ووصفها نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز بأنها "موجة من البلاهة".



