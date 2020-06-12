رد حاد من هونج كونج على تقرير لبريطانيا بشأن قانون الأمن

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ردت حكومة هونج كونج، اليوم الجمعة، على تقرير للملكة المتحدة انتقدت فيه تحرك بكين لفرض تشريع للأمن القومي على المركز المالي العالمي قائلة، إن التقرير "غير دقيق ومتحيز".

وقالت حكومة هونج كونج، إنها تعارض بشدة "التصريحات غير الدقيقة والمتحيزة بشأن قانون الأمن القومي والدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونج كونج"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال بيان حكومة هونج كونج: "إن أي ادعاء بأن القانون سوف يقوض حريات شعب هونج كونج ودولة واحدة ونظامان ليس أكثر من مجرد تكهنات مقلقة ومضللة ببساطة"

وأضاف البيان، أن التشريع الخاص بالأمن القومي يقع ضمن اختصاص بكين. والقانون سيساعد بشكل أفضل على حماية حقوق سكان هونج كونج مع استعادة الاستقرار.

وقالت الحكومة البريطانية، إن التشريع المقترح يُعد انتهاكًا واضحًا لالتزامات الصين الدولية وخرقًا لصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي حكمت المستعمرة البريطانية السابقة منذ تسليمها إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن حل الاضطرابات التي استمرت عامًا في هونج كونج، والتي تميزت في بعض الأحيان بصدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، يجب أن يأتي من داخل المدينة وليس من بكين.

وأصرت السلطات المحلية وسلطات بكين على أن التشريع سيركز على أعداد صغيرة من "مثيري الشغب" الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي ولن يحدوا من الحريات أو يضروا بالمستثمرين.

جاء التبادل حول التشريع، الذي من المتوقع أن يتم تنفيذه بحلول سبتمبر، مع احتفال هونج كونج بالذكرى السنوية للاحتجاج الكبير الذي شهد نقطة تحول في الحركة المؤيدة للديمقراطية في المدينة.

في 12 يونيو من العام الماضي، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في الوقت الذي تظاهر فيه المتظاهرون في قلب الحي التجاري ضد مشروع قانون مقترح يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية.

كان هذا هو أول رد فعل من هذا القبيل من قبل الشرطة ، الذين جادلوا بأن استخدام القوة "الدنيا" كان ضروريًا لاستعادة القانون والنظام، وهي خطوة أدت إلى تطرف العديد من المعتدلين في هونج كونج.

وبينما تم سحب مشروع القانون لاحقًا، تطورت الحركة الاحتجاجية إلى نداءات أوسع للديمقراطية وسط مخاوف من أن بكين تشدد قبضتها على المدينة.

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