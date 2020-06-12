PlayStation 5 | سوني تشكف عن كافة تفاصيل ومواصفات جهاز "بلايستيشن 5" الجديد

كشفت شركة سوني اليابانية، بعد فترة طويلة من الانتظار، عن منصة الألعاب الجديد PlayStation 5 "بلايستيشن الجيل الخامس"، وذلك في حدث عالمي افتراضي تم إذاعته عبر الإنترنت.





وشهد المؤتمر الكشف عن تصميم وشكل جهاز PlayStation 5 لأول مرة، بجانب الإعلان عن الألعاب التي ستُتاح مع منصة (بلاي ستيشن 5).





تصميم جهاز PlayStation 5 الجديد

التصميم كان مفاجئا للبعض، حيث تم تصميم PlayStation 5 باللون الأبيض من الأجناب، في حين تم تصميم منتصف الجهاز باللون الأزرق اللامع الممزوج مع الأسود، ولأول مرة يمكن وضع الجهاز بشكل أفقي أو رأسي، ويرى البعض أن الوضع الرأسي يميل لتقليد منصة إكس بوكس المنافس التقليدي لبلاي ستيشن.





قالت سوني إن جهاز PlayStation 5 سيتم إتاحته بنسختين، الأولى تحتوي على قارئ الأسطوانات الخاصة بتشغيل الألعاب Blu-ray، أما النسخة الثانية فلا تحتوي على هذا القارئ، بل ستكون نسخة رقمية Digital edition.





مواصفات جهاز PlayStation 5 الجديد

لم تتحدث سوني عن أي مواصفات مختلفة عما تم الإعلان عنه سابقا، حيث يأتي PlayStation 5 بمعالج ثماني النواة من AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، ونسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب.





ويحتوي PlayStation 5 على ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع GDDR6 بحجم 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 825 جيجابايت، بجانب قدرة أقراص SSD في تسريع تحميل الألعاب، بجانب دعم عرض الألعاب بدقة 8K، وكذلك ألعاب 4K بسرعة 120 إطار/ ثانية، وكذلك دعم تقنية الصوت الثلاثي الأبعاد، ودعم وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة لتوفير الطاقة، والميزة الأهم هي التوافق مع ألعاب بلاي ستيشن 4.





موعد طرح PlayStation 5 بالأسواق

لم تحدد سوني موعدًا لطرح جهاز PlayStation 5 بالأسواق، واكتفت بالتنويه إلى أن الموعد الرسمي هو موسم الصيف لعام 2020، وهو ما يعني أن ننتظر طرحه بالأسواق ما بين شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر.





سعر جهاز PlayStation 5 الجديد

ولم تعلن أيضًا الشركة اليابانية عن سعر جهاز PlayStation 5 الجديد، وكالعادة تترك مستخدميها في حيرة بشأن التسعير، وإن كانت التكهنات تشير إلى أن سعره سيتراوح بين 650 إلى 750 دولار.