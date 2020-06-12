تويتر يعطل آلاف الحسابات التي تستهدف معارضى أردوغان

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
وكالات


أكد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الجمعة، على تعليق 32242 حسابا، منها آلاف الحسابات في تركيا، وذلك لانتهاكها القواعد والسياسات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "تويتر"، أنه عطل حوالي 7340 حسابا تابعا لتركيا، كانت تقوم بنشاط افتراضي منسق، يستهدف بشكل رئيسي الشعب في داخل تركيا.

واستنادا إلى تحليل المؤشرات الفنية للشبكة وسلوكيات الحسابات، أوضح "تويتر"، بأن هذه الحسابات المزيفة قد تم تسخيرها في سبيل "تلميع" صورة حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، والدفاع عن السياسات التي يتبناها الرئيس التركي.

وأوضح "تويتر" أن تحليل البيانات الفنية التي تمت دراستها، أشارت إلى ارتباط الحسابات بـ"جناح الشباب" في العدالة والتنمية، ووجود شبكة مركزية تدير عددا كبيرا من الحسابات المخترقة.

ولفت موقع التواصل الاجتماعي إلى أنها رصدت شبكة من الحسابات المخترقة المرتبطة بمنظمات تنتقد أردوغان وأداء الحكومة التركية، حيث كانت أهدافا متكررة لعمليات قرصنة من جانب الجهات الحكومية التركية.

واختتم "تويتر" بيانه بالإشارة إلى أنه يتابع الحسابات التركية المزيفة منذ بداية 2020، وقد شارك البيانات المرتبطة بها مع مؤسستين رائدتين في ميدان الأبحاث وهما، معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، ومرصد ستانفورد للإنترنت.

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