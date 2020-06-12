بسبب كورونا.. الفيفا يجري تعديلات مؤقتة على اللوائح الخاصة بإنتقالات وعقود اللاعبين

كشف الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إجراء بعض التعديلات المؤقتة على اللوائح الخاصة بإنتقالات وعقود اللاعبين، ولجنة حل المنازعات، وذلك بسبب الظروف الطارئة الحالية جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقرر الفيفا السماح للاعبين العاطلين عن اللعب القيد في 3 أندية بحد أقصي واللعب لهم خلال موسم واحد بدلًا من القيد في ناديين فقط.





كما وافق مسئولو الفيفا على السماح للإتحادات التي تستخدم تقويمًا مزدوجًا للعام، بدء أول فترة قيد لموسم 2020 - 2021، قبل الإنتهاء من الموسم الحالي، ولكن بشروط محددة هي:





- أن يكون الحد الأقصي المسموح به لقيد اللاعبين الجديد قبل نهاية الموسم بـ 4 أسابيع.

- أن يسمح بنقل اللاع لناد جديد لكنه لن يشارك في المباريات إلا مع بداية الموسم الجديد.

- يسمح بالتعاقد مع لاعب حر على أن يكون مؤهلًا للمشاركة بالمباريات في الموسم الجديد.





كما قرر الإتحاد الدولي إعفاء الأطراف المشاركة في نزاعات لدي الفيفا والتي تم تقديمها قبل في الفترة من 10 يونيو وحتي 31 ديسمبر ، من التكاليف، ولن يتم دفع أي تكاليف إجرائية لها.





وأكد أنه لن يكون هناك أي شرط لدفع التكاليف ولن يتم طلب أي تكاليف إجرائية بالنسبة لأية مطالبة تم تقديمها قبل 10 يونيو 2020 والتي لم يتم البت فيها بعد ، علي أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التكاليف الإجرائية مساوياً لأي سلفة من التكاليف المدفوعة.