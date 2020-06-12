الأهلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل أزارو في الصيف

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:19 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
حسام مجدي

حدد النادي الأهلي شروطه للموافقة على رحيل المغربي وليد أزارو نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي في الصيف القادم.

 

وكان النادي الأهلي قد استقر هو الأخر على بيع أزارو في الصيف القادم وذلك بناءا على طلب من السوسيري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

 

وأكدت تقارير صحفية سعودية أن نادي الشباب السعودي يريد ضم وليد أزارو مهاجم في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

 

وكشفت التقارير أن النادي الأهلي اشترط الحصول على مبلغ 3 مليون دولار دفعة واحده للموافقة على انتقال أزارو إلى نادي الشباب في الصيف.

 

وأشارت التقارير إلى أن نادي الشباب تمكن من الحصول على موافقة أزارو على الانضمام إلى الفريق في الصيف ولكن يتبقى انهاء الاتفاق مع الأهلي.

 

وقد شارك وليد أزارو في 18 مباراة حتىى الآن مع نادي الاتفاق خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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