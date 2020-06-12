مرتضى منصور يوضح أسباب ظهوره على قناة نادي الزمالك بشكل يومي

ظهور مرتضى منصور على قناة الزمالك يوميًا لهذه الأسباب





شهدت الأيام القليلة الماضية تكرار ظهور المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكل يومي على شاشة قناة الزمالك.





وكشف مرتضى منصور، عن أسباب ظهوره على قناة ناديه بشكل يومي خلال الفترة الأخيرة، موضحًا الأسباب التي أدت لذلك.





وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة ناديه: "مرتضى يظهر بشكل يومي في قناة نادي الزمالك، لأنه المتحدث الرسمي للنادي".

وأضاف:"من الطبيعي أن أتواجد لإعلان أي شيء يخص النادي وجماهيره".





وأكمل: "أي مشجع زملكاوي أو عضو جمعية عمومية للنادي يظهر ويتحدث في فيديو يدافع عن الزمالك، يرسل لنا الفيديو وسنراجعه ونعرضه على القناة طالما يتحدث بالمنطق ولا يجرح في الأهلي".





ويشار أن مجلس إدارة الزمالك، أصدر بيانا شديد اللهجة ضد قناة النادي الأهلي، وذلك بعد ما رأه مرتضى منصور إساءة لنادي الزمالك، وجاء في نص البيان: "تقدم مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببلاغ إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد قناة الأهلي، نظرًا لما رأه مسئولو الزمالك من إساءة لنادي الزمالك ومجلس إدارته".