زيدان يستقر على خطة ريال مدريد لعبور إيبار

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
وكالات


خاص فريق ريال مدريد، مرانا جديدا استعدادا لمباراته المرتقبة أمام إيبار في الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 لليجا.

 

 وركز خلاله المدرب زين الدين زيدان على العمل التكتيكي، حيث استقر على خطة الفريق الملكي ضد إيبار، وقام بتخفيف الأحمال البدنية نظرا لاقتراب عودة مسابقة الليجا.

 

ويتجدد الصراع الشرس بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا، بعد فترة توقف طويلة في ظل تفشي فيروس كورونا.

 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين عن ريال مدريد، مع تبقي 11 جولة على نهاية الموسم.

 

ومن المقرر، أن يواجه الريال فريق إيبار الأحد المقبل على ملعب (ألفريدو دي ستيفانو) في تمام السابعة والنصف مساءً، بالتوقيت المحلي.

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