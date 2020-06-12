كارتيرون يرفض رحيل حارس الزمالك

كشف نادي الزمالك حقيقة الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل واحد من حراس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء التي تشير إلى وصول عروض خليجية وسعودية إلى محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك لضمه في الصيف القادم.

ونفت قناة نادي الزمالك الرسمية كل الأنباء المنتشرة حول احتمالية رحيل أبو جبل عن صفوف الفريق الأبيض في نهاية الموسم الجاري.

وأكدت قناة الزمالك أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء متمسك جدا ببقاء محمد أبو جبل في صفوف الفريق ورفض فكرة رحيله نهائيا لأنه يعتبر من الأعمدة الأساسية للفريق.

ويملك النادي الأبيض حاليا في مركز حراسة المرمى كل من محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد صبحي.