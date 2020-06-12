التفاصيل الكاملة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المتبقية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
علاء خليف

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اقتراب استئناف مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، بالموسم الحالي، وذلك بعد توقف المسابقة منذ شهرين تقريبًا جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي ضربت جميع دول العالم.


وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس استئناف مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 3 أغسطس المقبل.


وأكدت الإذاعة الفرنسية أن سوف تستكمل المباريات المتبقية من الدور ثمن النهائي، وهي مباريات أولمبيك ليون ضد يوفنتوس، برشلونة أمام نابولي، ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ أمام تشيلسي، وستقام في الفترة من 3 إلى 10 أغسطس.


بينما ستقام مباريات الدور ربع النهائي بدءا من يوم 12 أغسطس، على أن تقام مباريات الدوري نصف النهائي بدءًا من يوم 15 من نفس الشهر، على أن يلعب الدورين ربع النهائي والنصف نهائي من مباراة واحدة وستقام في دولة محايدة.


وأشارت الإذاعة الفرنسية أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام يوم الأحد 23 أغسطس في تمام العاشرة مساءً (بتوقيت السعودية) في العاصمة البرتغالية لشبونة، مع وجود احتمالية بإقامتها في مدينة فرانكفورت الألمانية.


ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم 17 يونيو الجاري، لاتخاذ قرار بشأن نهاية الموسم القاري، وهو اجتماع يمكن أن يعقد على مدار يومين.

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