"الطاعون" عن الحياة وقت الحجر الصحي يجني مليون مشاهدة على الإنترنت

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
وكالات
جنى مسلسل "الطاعون" الكوميدي الروسي ما يزيد عن مليون مشاهدة في دار سينما أونلاين ivi على الإنترنت.

صرح بذلك مدير عام دار السينما ، دافيد كوتشيروف، في حديث أدلى به يوم 9 يونيو لوكالة "تاس" الروسية.

وقال المدير العام إن "الطاعون" مسلسل كوميدي عن وباء اجتاح المدن والقرى في القرون الوسطى وجعل سكانها محاصرون في قلاعهم وعزبهم.

وينشئ المسلسل، حسب دافيد كوتشيروف، جسرا من القرون الوسطى إلى وقتنا الراهن حيث اضطر السكان إلى التقيد بقوانين الحجر الصحي.

وشارك في تصوير المسلسل نجوم السينما الروسية وبالدرجة الأولى الفنان، إيفان أوخلوبيستين، المعروف بمشاركته في مسلسل" إنترني" التلفزيوني الذي ضم عشرات الحلقات وتمتع بشعبية فائقة بين المشاهدين الروس.

وتولى مؤسس فرقة الروك "لينينغراد"، سيرغي شنوروف ومقدمة البرامج التلفزيونية، تينا كانديلاكي إنتاج مسلسل "الطاعون".

وقال مدير عام دار السينما إن شعبية مسلسل "الطاعون" زادت عن شعبية المسلسلات الكوميدية الروسية والأجنبية الكثيرة التي عرضت في دار السينما  ivi.

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