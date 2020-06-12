يوفنتوس يطارد نجم برشلونة

يسعى نادي يوفنتوس الايطالي للتعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في انتقالات الصيف المقبل.





يوفنتوس كان وضع شرطا لانتقال لاعبه البوسني ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، وهو ضم آرثر، ولكنه تلقى صدمه من اللاعب البرازيلي الذي رفض العرض وتمسك بالاستمرار في كامب نو.





ولم يفقد النادي الإيطالي الأمل في التعاقد مع البرازيلي آرثر ميلو، حيث يأمل يوفنتوس في موافقة آرثر على الدخول في الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو إلى برشلونة، على أن يواصل اليوفي محاولاته مع اللاعب من أجل اقناعه، في إطار زمني أقصاه 30 يونيو.



