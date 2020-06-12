ثنائي الزمالك على رادار فريق مغربي

دخل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن اهتمامات نادي شباب المحمدية المغربي والذي يلعب بالدرجة الثانية، للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.





وأكدت تقارير صحفية مغربية، بأن الفريق المغربي يطمح في التعاقد مع حميد أحداد المعار إلى صفوف الرجاء البيضاوي، ومحمد أوناجم صانع ألعاب الفريق، بالانتقالات الصيفية المقبلة.





وأضافت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن هشام آيت رئيس شباب المحمدية، بدأ بالفعل التحرك لتدعيم فريقه خلال فترة الميركاتو الصيفي إذا ما حقق الصعود للبطولة الاحترافية الأولى.



